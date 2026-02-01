Без США? Зеленський сказав, хто буде на переговорах в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня в Еміратах відбудеться новий раунд переговорів. Участь будуть приймати три сторони - Україна, США та РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
"Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч - тристоронню зустріч - на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, у середу й четвер. В Еміратах, як і минулого разу", - заявив президент.
Зеленський поінформував, що говорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим і призначив на завтра нараду, щоб погодити рамки розмови та все підготувати.
"У понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини. Багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі, підтримують Україну, і фактично щодня ми координуємось", - додав глава держави.
Також президент анонсував, що у лютому буде "достатньо серйозна" зовнішньополітична активність України, і вже з завтрашнього дня почнуться контакти та зустрічі.
Окрім того, Зеленський висловив надію, що США теж будуть активні, зокрема щодо питання скорочення ударів.
"Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації - скорочення ударів, багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно", - резюмував президент України.
Нагадаємо, тиждень тому, 23 і 24 січня, в ОАЕ відбулися тристоронні переговори між Україною, США і Росією. Вашингтон оцінив цю зустріч позитивно, а Київ назвав її змістовною.
За даними РБК-Україна, найбільший прогрес був у військовому блоці. У ньому обговорювалося можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню і створення координаційного центру.
Крім того, була домовленість підготувати свої пропозиції щодо режиму тиші до наступної зустрічі. Однак питання територій так і не було вирішено.
Крім того, було анонсовано, що 1 лютого має відбутися другий раунд переговорів. При цьому Зеленський говорив, що зустріч може бути перенесена через ситуацію навколо Ірану, оскільки США можуть завдати удару по режиму аятол, що в свою чергу вплине на дату.
Сьогодні президент України підтвердив, що зустріч перенесено і вона відбудеться наступного тижня.
Варто зазначити, що в одному з інтерв'ю Зеленський сказав днями, що без зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним вирішити територіальне питання неможливо.