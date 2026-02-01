Без США? Зеленский сказал, кто будет на переговорах в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе в Эмиратах состоится новый раунд переговоров. Участие будут принимать три стороны - Украина, США и РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
"Был доклад нашей переговорной команды. Уже есть договоренность о встрече - трехсторонней встрече - на должном уровне. Будет эта встреча на следующей неделе, как планируем, в среду и четверг. В Эмиратах, как и в прошлый раз", - заявил президент.
Зеленский проинформировал, что говорил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и назначил на завтра совещание, чтобы согласовать рамки разговора и все подготовить.
"В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры. Многие лидеры, разные страны с нами в этом процессе, поддерживают Украину, и фактически ежедневно мы координируемся", - добавил глава государства.
Также президент анонсировал, что в феврале будет "достаточно серьезная" внешнеполитическая активность Украины, и уже с завтрашнего дня начнутся контакты и встречи.
Кроме того, Зеленский выразил надежду, что США тоже будут активны, в частности по вопросу сокращения ударов.
"Рассчитываем, что и американская сторона будет так же активна, и в частности это касается мер деэскалации - сокращение ударов, многое зависит от того, что удастся американской стороне, чтобы люди доверяли и процессу, и результатам, безусловно", - резюмировал президент Украины.
Напомним, неделю назад, 23 и 24 января, в ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Вашингтон оценил эту встречу положительно, а Киев назвал ее содержательной.
По данным РБК-Украина, наибольший прогресс был в военном блоке. В нем обсуждалось возможное разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание координационного центра.
Кроме того, была договоренность подготовить свои предложения по режиму тишины к следующей встрече. Однако вопрос территорий так и не был решен.
Кроме того, было анонсировано, что 1 февраля должен состояться второй раунд переговоров. При этом Зеленский говорил, что встреча может быть перенесена из-за ситуации вокруг Ирана, поскольку США могут нанести удар по режиму аятолл, что в свою очередь повлияет на дату.
Сегодня президент Украины подтвердил, что встреча перенесена и состоится на следующей неделе.
Стоит отметить, что в одном из интервью Зеленский сказал на днях, что без встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решить территориальный вопрос невозможно.