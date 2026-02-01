Без США? Зеленский сказал, кто будет на переговорах в Абу-Даби

"Был доклад нашей переговорной команды. Уже есть договоренность о встрече - трехсторонней встрече - на должном уровне. Будет эта встреча на следующей неделе, как планируем, в среду и четверг. В Эмиратах, как и в прошлый раз", - заявил президент.

Зеленский проинформировал, что говорил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и назначил на завтра совещание, чтобы согласовать рамки разговора и все подготовить.

"В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры. Многие лидеры, разные страны с нами в этом процессе, поддерживают Украину, и фактически ежедневно мы координируемся", - добавил глава государства.

Также президент анонсировал, что в феврале будет "достаточно серьезная" внешнеполитическая активность Украины, и уже с завтрашнего дня начнутся контакты и встречи.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что США тоже будут активны, в частности по вопросу сокращения ударов.

"Рассчитываем, что и американская сторона будет так же активна, и в частности это касается мер деэскалации - сокращение ударов, многое зависит от того, что удастся американской стороне, чтобы люди доверяли и процессу, и результатам, безусловно", - резюмировал президент Украины.