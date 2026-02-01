Без США? Зеленський сказав, хто буде на переговорах в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня в Еміратах відбудеться новий раунд переговорів. Участь будуть приймати три сторони - Україна, США та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч - тристоронню зустріч - на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, у середу й четвер. В Еміратах, як і минулого разу", - заявив президент.

Зеленський поінформував, що говорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим і призначив на завтра нараду, щоб погодити рамки розмови та все підготувати.

"У понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини. Багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі, підтримують Україну, і фактично щодня ми координуємось", - додав глава держави.

Також президент анонсував, що у лютому буде "достатньо серйозна" зовнішньополітична активність України, і вже з завтрашнього дня почнуться контакти та зустрічі.

Окрім того, Зеленський висловив надію, що США теж будуть активні, зокрема щодо питання скорочення ударів.

"Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації - скорочення ударів, багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно", - резюмував президент України.