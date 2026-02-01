ua en ru
Нд, 01 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Без США? Зеленський сказав, хто буде на переговорах в Абу-Дабі

Неділя 01 лютого 2026 19:55
UA EN RU
Без США? Зеленський сказав, хто буде на переговорах в Абу-Дабі Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня в Еміратах відбудеться новий раунд переговорів. Участь будуть приймати три сторони - Україна, США та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч - тристоронню зустріч - на належному рівні. Буде ця зустріч наступного тижня, як плануємо, у середу й четвер. В Еміратах, як і минулого разу", - заявив президент.

Зеленський поінформував, що говорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим і призначив на завтра нараду, щоб погодити рамки розмови та все підготувати.

"У понеділок ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини. Багато лідерів, різні країни з нами в цьому процесі, підтримують Україну, і фактично щодня ми координуємось", - додав глава держави.

Також президент анонсував, що у лютому буде "достатньо серйозна" зовнішньополітична активність України, і вже з завтрашнього дня почнуться контакти та зустрічі.

Окрім того, Зеленський висловив надію, що США теж будуть активні, зокрема щодо питання скорочення ударів.

"Розраховуємо, що й американська сторона буде так само активна, і зокрема це стосується заходів деескалації - скорочення ударів, багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно", - резюмував президент України.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, тиждень тому, 23 і 24 січня, в ОАЕ відбулися тристоронні переговори між Україною, США і Росією. Вашингтон оцінив цю зустріч позитивно, а Київ назвав її змістовною.

За даними РБК-Україна, найбільший прогрес був у військовому блоці. У ньому обговорювалося можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню і створення координаційного центру.

Крім того, була домовленість підготувати свої пропозиції щодо режиму тиші до наступної зустрічі. Однак питання територій так і не було вирішено.

Крім того, було анонсовано, що 1 лютого має відбутися другий раунд переговорів. При цьому Зеленський говорив, що зустріч може бути перенесена через ситуацію навколо Ірану, оскільки США можуть завдати удару по режиму аятол, що в свою чергу вплине на дату.

Сьогодні президент України підтвердив, що зустріч перенесено і вона відбудеться наступного тижня.

Варто зазначити, що в одному з інтерв'ю Зеленський сказав днями, що без зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним вирішити територіальне питання неможливо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Трагедія під Павлоградом: дрон РФ атакував автобус ДТЕК, 15 загиблих
Трагедія під Павлоградом: дрон РФ атакував автобус ДТЕК, 15 загиблих
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві