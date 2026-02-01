ua en ru
Вс, 01 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Без США? Зеленский сказал, кто будет на переговорах в Абу-Даби

Воскресенье 01 февраля 2026 19:55
UA EN RU
Без США? Зеленский сказал, кто будет на переговорах в Абу-Даби Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе в Эмиратах состоится новый раунд переговоров. Участие будут принимать три стороны - Украина, США и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Был доклад нашей переговорной команды. Уже есть договоренность о встрече - трехсторонней встрече - на должном уровне. Будет эта встреча на следующей неделе, как планируем, в среду и четверг. В Эмиратах, как и в прошлый раз", - заявил президент.

Зеленский проинформировал, что говорил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и назначил на завтра совещание, чтобы согласовать рамки разговора и все подготовить.

"В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры. Многие лидеры, разные страны с нами в этом процессе, поддерживают Украину, и фактически ежедневно мы координируемся", - добавил глава государства.

Также президент анонсировал, что в феврале будет "достаточно серьезная" внешнеполитическая активность Украины, и уже с завтрашнего дня начнутся контакты и встречи.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что США тоже будут активны, в частности по вопросу сокращения ударов.

"Рассчитываем, что и американская сторона будет так же активна, и в частности это касается мер деэскалации - сокращение ударов, многое зависит от того, что удастся американской стороне, чтобы люди доверяли и процессу, и результатам, безусловно", - резюмировал президент Украины.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, неделю назад, 23 и 24 января, в ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Вашингтон оценил эту встречу положительно, а Киев назвал ее содержательной.

По данным РБК-Украина, наибольший прогресс был в военном блоке. В нем обсуждалось возможное разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание координационного центра.

Кроме того, была договоренность подготовить свои предложения по режиму тишины к следующей встрече. Однако вопрос территорий так и не был решен.

Кроме того, было анонсировано, что 1 февраля должен состояться второй раунд переговоров. При этом Зеленский говорил, что встреча может быть перенесена из-за ситуации вокруг Ирана, поскольку США могут нанести удар по режиму аятолл, что в свою очередь повлияет на дату.

Сегодня президент Украины подтвердил, что встреча перенесена и состоится на следующей неделе.

Стоит отметить, что в одном из интервью Зеленский сказал на днях, что без встречи с главой Кремля Владимиром Путиным решить территориальный вопрос невозможно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Трагедия под Павлоградом: дрон РФ атаковал автобус ДТЭК, 15 погибших
Трагедия под Павлоградом: дрон РФ атаковал автобус ДТЭК, 15 погибших
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве