Розвідувальна куля над США: Китай визнав причетність, але говорить, що вона цивільна

Міністерство закордонних справ Китаю визнало приналежність повітряної кулі, поміченої американськими військовими над США, і повідомило про її цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBCnews .

За заявою офіційного представника зовнішньополітичного відомства Мао Нін, помічений над США аерооб'єкт дійсно прилетів із Китаю. Це цивільний апарат, який використовується для наукових досліджень.

"Ми взяли до уваги відповідні повідомлення та розглядаємо і перевіряємо ситуацію. Хочу підкреслити, що Китай є відповідальною країною і завжди суворо дотримується міжнародних законів. Китай не має наміру порушувати територію та повітряний простір будь-яких суверенних держав", - підкреслила Мао Нін.

Крім того, вона наголосила на тому, що розвідувальний апарат з'явився над територією США незаплановано - він просто відхилився від маршруту через вітер.