Розвідувальна куля над США: Китай визнав причетність, але говорить, що вона цивільна
Міністерство закордонних справ Китаю визнало приналежність повітряної кулі, поміченої американськими військовими над США, і повідомило про її цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBCnews.
За заявою офіційного представника зовнішньополітичного відомства Мао Нін, помічений над США аерооб'єкт дійсно прилетів із Китаю. Це цивільний апарат, який використовується для наукових досліджень.
"Ми взяли до уваги відповідні повідомлення та розглядаємо і перевіряємо ситуацію. Хочу підкреслити, що Китай є відповідальною країною і завжди суворо дотримується міжнародних законів. Китай не має наміру порушувати територію та повітряний простір будь-яких суверенних держав", - підкреслила Мао Нін.
Крім того, вона наголосила на тому, що розвідувальний апарат з'явився над територією США незаплановано - він просто відхилився від маршруту через вітер.
РБК-Україна сьогодні повідомляло, що американські військові виявили над північними штатами США розвідувальну повітряну кулю, яка, ймовірно, належить Китаю. Висотна повітряна куля була помічена в середу над Біллінгсом, штат Монтана. Вона пролетіла над Алеутськими островами, Канадою та Монтаною.
За словами американського військового, для перехоплення аеростату було піднято в небо літаки F-22 Raptor, а також літаки далекого радіолокаційного виявлення. Також про його виявлення повідомили в Пекіні.
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