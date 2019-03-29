США заявили об угрозе миру после высадки в Венесуэле военных из РФ

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты будут рассматривать любой шаг по организации или расширению военных операций в боливарианской республике как прямую угрозу международному сообществу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Болтон заявил, что США предостерегают сторонников от развертывания военных активов в Венесуэле с намерением начать или расширить военные операции.

"Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе. Мы будем продолжать защищать интересы Соединенных Штатов и наших партнеров в Западном полушарии ", - сказал он.

Напомним, Соединенные Штаты Америки изучают, как ответить на военную поддержку Россией президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и одним из вариантов ответа могут быть новые санкции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с супругой Хуана Гуаидо, которого Вашингтон признал временным президентом Венесуэлы, что Россия должна покинуть Венесуэлу

24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прилетели два самолета Министерства обороны Российской Федерации с группой военнослужащих или бойцов частных военных компаний.

Позже представитель правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро подтвердил о прибытии в страну самолетов с российскими военнослужащими. По словам представителя, российские военные прибыли в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".

Гуайдо заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны. Во время выступления в Национальной ассамблее Венесуэлы, Гуайдо, говоря о военных Российской Федерации, обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция".