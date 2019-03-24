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В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

Новости » Политика    24.03.2019 - 19:13
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
Фото: российский военный самолет в Каракасе (twitter.com/guidoolimpio)

Предположительно, в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие

В воскресенье, 24 марта, в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Министерства обороны Российской Федерации, с группой людей на борту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание NoticieraDigital.

Как сообщается, российские военные самолеты Ил-62 и Ан-124 прибыли в столицу Венесуэлы с группой людей на борту. Предположительно на борту самолетов находится около 100 российских военнослужащих или бойцов частных военных компаний, которых возглавляет начальных Генштаба сухопутных войск РФ Василий Тонкошкуров.

Отмечается, что пока каких-либо официальных подтверждений данной информации нет.

Кроме того, по данным компьютерных программ, которые отслеживают пребывания воздушного судна в реальном времени, российские самолеты прибыли в Каракас из Сирии через Дакар.

 

Напомним, ранее оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о подготовке операции "Свобода", целью которой будет захват власти в стране. Решение провести подобную операцию появилось после задержания руководителя его аппарата Роберто Марреро.

Добавим, что лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо уверен, что правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро находится в изоляции и вскоре прекратит свою работу.

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