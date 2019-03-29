США заявили про загрозу світу після висадки у Венесуелі військових з РФ

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати будуть розглядати будь-який крок з організації або розширення військових операцій в боліваріанській республіці як пряму загрозу міжнародному співтовариству. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Болтон заявив, що США застерігають прибічників від розгортання військових активів у Венесуелі з наміром почати або розширити військові операції.

"Ми будемо розглядати такі провокаційні дії як пряму загрозу міжнародному миру і безпеці в регіоні. Ми будемо продовжувати захищати інтереси Сполучених Штатів і наших партнерів у Західній півкулі ", - сказав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вивчають, як відповісти на військову підтримку Росією президента Венесуели Ніколаса Мадуро, і одним із варіантів відповіді можуть бути нові санкції.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з дружиною Хуана Гуаидо, якого Вашингтон визнав тимчасовим президентом Венесуели, що Росія повинна покинути Венесуели

24 березня в столиці Венесуели Каракас прилетіли два літаки Міністерства оборони Російської Федерації з групою військовослужбовців або бійців приватних військових компаній.

Пізніше представник уряду президента Венесуели Ніколаса Мадуро підтвердив про прибуття в країну літаків з російськими військовослужбовцями. За словами представника, російські військові прибули в Каракас в рамках триваючої військової співпраці двох союзників".

Гуайдо заявив, що присутність російських військових у Венесуелі порушує конституцію країни. Під час виступу в Національній асамблеї Венесуели, Гуайдо, говорячи про військових Російської Федерації, звинуватив Каракас в тому, що "в черговий раз порушується конституція".