Трамп потребовал от России покинуть Венесуэлу

На вопрос, как этого добиться, Трамп ответил: "Посмотрим. Все способы допустимы"
Президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с супругой Хуана Гуаидо, которого Вашингтон признал временным президентом Венесуэлы, что Россия должна покинуть Венесуэлу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Трамп заявил, "Россия должна покинуть Венесуэлу".
На вопрос, как этого добиться, президент США ответил: "Посмотрим. Все способы допустимы".
President Trump on Russia's actions in Venezuela: "Russia has to get out." https://t.co/H9n7JKbYS7 pic.twitter.com/UnLeVvoTRu— CBS News (@CBSNews) March 27, 2019
Напомним, 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прилетели два самолета Министерства обороны Российской Федерации с группой военнослужащих или бойцов частных военных компаний.
Позже представитель правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро подтвердил о прибытии в страну самолетов с российскими военнослужащими. По словам представителя, российские военные прибыли в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".
Гуайдо заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны. Во время выступления в Национальной ассамблее Венесуэлы, Гуайдо, говоря о военных Российской Федерации, обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция".