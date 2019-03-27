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Трамп потребовал от России покинуть Венесуэлу

Новости » Политика    27.03.2019 - 20:15
Трамп потребовал от России покинуть Венесуэлу
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

На вопрос, как этого добиться, Трамп ответил: "Посмотрим. Все способы допустимы"

Президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с супругой Хуана Гуаидо, которого Вашингтон признал временным президентом Венесуэлы, что Россия должна покинуть Венесуэлу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Трамп заявил, "Россия должна покинуть Венесуэлу".

На вопрос, как этого добиться, президент США ответил: "Посмотрим. Все способы допустимы".

Напомним, 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прилетели два самолета Министерства обороны Российской Федерации с группой военнослужащих или бойцов частных военных компаний. 

Позже представитель правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро подтвердил о прибытии в страну самолетов с российскими военнослужащими. По словам представителя, российские военные прибыли в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".

Гуайдо заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны. Во время выступления в Национальной ассамблее Венесуэлы, Гуайдо, говоря о военных Российской Федерации, обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция".

 

 

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