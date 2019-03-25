В Венесуэле рассказали, зачем прилетели российские военные

Фото: российский военный самолет в Каракасе (twitter.com/guidoolimpio)

Власти Венесуэлы подтвердили прибытие в страну российских самолетов с военными на борту

Представитель правительства президента Венесуэлы Николса Мадуро подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными. Об этом высокопоставленный венесуэльский чиновник сообщил в воскресенье, 24 марта, передает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По словам представителя властей, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников" и намерены принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии, а также обсудить вопросы техобслуживания.

В свою очередь российские СМИ сообщили, что военнослужащие РФ прибыли в Венесуэлу для "проведения двусторонних консультаций", и их визит связан с реализацией ранее подписанных контрактов.

По данным росСМИ, во главе российской делегации - начальник главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Василий Тонкошкуров.

Напомним, в воскресенье, 24 марта, в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Министерства обороны Российской Федерации, с около 100 российских военнослужащих или бойцов частных военных компаний на борту.