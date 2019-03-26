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Присутствие военных России в Венесуэле является нарушением конституции, - Гуайдо

Новости » Политика    26.03.2019 - 21:32
Присутствие военных России в Венесуэле является нарушением конституции, - Гуайдо
Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Хуан Гуайдо обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция"

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tenemos Noticias.

Во время выступления в Национальной ассамблее Венесуэлы, Гуайдо, говоря о военных Российской Федерации, обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция".

"Похоже, что (в правительстве Николаса Мадуро) они не доверяют своим вооруженным силам, потому что они их импортируют (...). Они снова нарушают Конституцию", - заявил Гуайдо во время своего выступления. 

Напомним, 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прилетели два самолета Министерства обороны Российской Федерации с группой военнослужащих или бойцов частных военных компаний. 

Позже представитель правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро подтвердил о прибытие в страну самолетов с российскими военнослужащими. По словам представителя, российские военные прибыли в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников".

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