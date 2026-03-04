У США заявили, що отримають повний контроль над небом Ірану "менш ніж за тиждень"

За його словами, менш ніж за тиждень "дві найпотужніші військово-повітряні сили в світі" отримають повний контроль над іранським небом і безперешкодний повітряний простір.

"Ми будемо літати весь день, всю ніч, вдень і вночі, знаходячи, ремонтуючи і завершуючи роботи по знищенню ракет і оборонно-промислової бази іранських збройних сил", - сказав Гегсет.

Глава Пентагону також зазначив, що США та Ізраїль знайдуть і знищать усіх лідерів і воєначальників Ірану.

"Літатимемо над Тегераном, літатимемо над Іраном, над Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), а іранські лідери, дивлячись вгору, бачитимуть тільки американську та ізраїльську авіацію. Кожну хвилину кожного дня, поки ми не вирішимо, що все скінчено. Іран нічого не зможе з цим вдіяти", - додав він.