В США заявили, что получат полный контроль над небом Ирана "менее чем за неделю"

16:15 04.03.2026 Ср
2 мин
Глава Пентагона рассказал о дальнейших действиях американских и израильских военных
aimg Татьяна Степанова
Фото: глава Пентагона Пит Гегсет (Getty Images)

Соединенные Штаты Америки и Израиль получат полный контроль над воздушным пространством Ирана "менее чем за неделю".

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Читайте также: Не мы начали. Хегсет заявил о "47-летней войне с Ираном"

По его словам, менее чем за неделю "две самые мощные военно-воздушные силы в мире" получат полный контроль над иранским небом и беспрепятственное воздушное пространство.

"Мы будем летать весь день, всю ночь, днем и ночью, находя, ремонтируя и завершая работы по уничтожению ракет и оборонно-промышленной базы иранских вооруженных сил", - сказал Хегсет.

Глава Пентагона также отметил, что США и Израиль найдут и уничтожат всех лидеров и военачальников Ирана.

"Будем летать над Тегераном, летать над Ираном, над Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а иранские лидеры, глядя вверх, будут видеть только американскую и израильскую авиацию. Каждую минуту каждого дня, пока мы не решим, что все кончено. Иран ничего не сможет с этим поделать", - добавил он.

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, масштабная военная кампания США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года.

Белый дом обосновал начало боевых действий необходимостью нейтрализации ядерной и ракетной программ Тегерана, а также ликвидации угроз американским базам и союзникам в регионе.

Пентагон подтвердил, что, несмотря на отсутствие разведданных о неизбежной атаке со стороны Ирана непосредственно перед операцией, стратегические программы иранского режима представляли критическую опасность.

В ходе массированных ударов авиации и ВМС США по военным объектам и командным центрам была подтверждена гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и ряда чиновников.

В воскресенье, 1 марта, президент США Дональд Трамп официально очертил временные рамки военной кампании против Ирана, заявив, что активная фаза боевых действий продлится не более четырех недель.

В Израиле также заявили, что любой новый лидер, назначенный иранским режимом на замену Али Хаменеи, будет "однозначной мишенью для ликвидации".

