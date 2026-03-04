В США заявили, что получат полный контроль над небом Ирана "менее чем за неделю"

Соединенные Штаты Америки и Израиль получат полный контроль над воздушным пространством Ирана "менее чем за неделю".
Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По его словам, менее чем за неделю "две самые мощные военно-воздушные силы в мире" получат полный контроль над иранским небом и беспрепятственное воздушное пространство.
"Мы будем летать весь день, всю ночь, днем и ночью, находя, ремонтируя и завершая работы по уничтожению ракет и оборонно-промышленной базы иранских вооруженных сил", - сказал Хегсет.
Глава Пентагона также отметил, что США и Израиль найдут и уничтожат всех лидеров и военачальников Ирана.
"Будем летать над Тегераном, летать над Ираном, над Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а иранские лидеры, глядя вверх, будут видеть только американскую и израильскую авиацию. Каждую минуту каждого дня, пока мы не решим, что все кончено. Иран ничего не сможет с этим поделать", - добавил он.
Напомним, масштабная военная кампания США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года.
Белый дом обосновал начало боевых действий необходимостью нейтрализации ядерной и ракетной программ Тегерана, а также ликвидации угроз американским базам и союзникам в регионе.
Пентагон подтвердил, что, несмотря на отсутствие разведданных о неизбежной атаке со стороны Ирана непосредственно перед операцией, стратегические программы иранского режима представляли критическую опасность.
В ходе массированных ударов авиации и ВМС США по военным объектам и командным центрам была подтверждена гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и ряда чиновников.
В воскресенье, 1 марта, президент США Дональд Трамп официально очертил временные рамки военной кампании против Ирана, заявив, что активная фаза боевых действий продлится не более четырех недель.
В Израиле также заявили, что любой новый лидер, назначенный иранским режимом на замену Али Хаменеи, будет "однозначной мишенью для ликвидации".