ua en ru
Ср, 04 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ізраїль пригрозив Ірану: будь-який новий лідер "стане мішенню для ліквідації"

11:24 04.03.2026 Ср
2 хв
Син Алі Хаменеї під загрозою?
aimg Тетяна Степанова
Ізраїль пригрозив Ірану: будь-який новий лідер "стане мішенню для ліквідації" Фото: міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац (Getty Images)

Будь-який новий лідер, призначений іранським режимом на заміну Алі Хаменеї, буде "однозначною мішенню для ліквідації".

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац написав у соцмережі Х.

Читайте також: Син Хаменеї став верховним лідером Ірану: що про нього відомо

"Будь-який лідер, призначений іранським терористичним режимом для продовження реалізації плану знищення Ізраїлю, погроз США, вільному світу та країнам регіону, а також пригнічення іранського народу, буде однозначною мішенню для ліквідації", - заявив Кац.

Він додав, що не має значення, як звати нового лідера Ірану і де він ховається".

"Ми продовжимо діяти з повною силою разом з нашими американськими партнерами, щоб знищити можливості режиму і створити умови для іранського народу, щоб він міг його повалити і замінити", - зазначив ізраїльський міністр.

Загибель Алі Хаменеї

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок удару ізраїльських та американських військових.

Після його смерті в країні розпочався процес передачі влади, адже верховний лідер Ірану є найвищою політичною та релігійною посадою в державі і має вирішальний вплив на уряд, армію та зовнішню політику.

Вже 3 березня ЗМІ повідомили, що новим верховним лідером Ірану після загибелі Алі Хаменеї стане його син Моджтаба Хаменеї.

Рішення про призначення було ухвалене Асамблеєю експертів - органом, який за конституцією відповідає за обрання верховного лідера країни.

При цьому, за інформацією журналістів, на членів асамблеї активно тиснув Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Саме силова структура наполягала на якнайшвидшому визначенні наступника, щоб уникнути політичної нестабільності після смерті Хаменеї.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ізраїль Іран
Новини
Бензин вже під 81 грн: що з цінами на АЗС та де пальне дешевше
Бензин вже під 81 грн: що з цінами на АЗС та де пальне дешевше
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою