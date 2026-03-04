В США заявили, что получат полный контроль над небом Ирана "менее чем за неделю"

Соединенные Штаты Америки и Израиль получат полный контроль над воздушным пространством Ирана "менее чем за неделю".

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По его словам, менее чем за неделю "две самые мощные военно-воздушные силы в мире" получат полный контроль над иранским небом и беспрепятственное воздушное пространство.

"Мы будем летать весь день, всю ночь, днем и ночью, находя, ремонтируя и завершая работы по уничтожению ракет и оборонно-промышленной базы иранских вооруженных сил", - сказал Хегсет.

Глава Пентагона также отметил, что США и Израиль найдут и уничтожат всех лидеров и военачальников Ирана.

"Будем летать над Тегераном, летать над Ираном, над Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а иранские лидеры, глядя вверх, будут видеть только американскую и израильскую авиацию. Каждую минуту каждого дня, пока мы не решим, что все кончено. Иран ничего не сможет с этим поделать", - добавил он.