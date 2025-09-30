У США заявили про "оптимізм" по мирному плану щодо Гази

Спеціальний посланник США Стів Віткофф з оптимізмом оцінює шанси на успіх мирного плану Вашингтона щодо завершення війни в секторі Гази.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він заявив в інтерв’ю Fox News .

За словами Віткоффа, американська ініціатива має широку міжнародну підтримку.

"Ми маємо таку широку підтримку з боку всіх арабських країн Перської затоки, ми маємо широку підтримку з боку європейців", - зазначив він, наголосивши, що багато країн вже погодилися з планом.

Водночас він визнав, що залишаються деякі деталі для узгодження. На його думку, сторони, які не готові до компромісу, можуть очікувати тиску з боку президента США Дональда Трампа.

"Він тиснутиме на всіх і вважає, що ми зможемо довести угоду до фінішу", - сказав спецпредставник.