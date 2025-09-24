ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп пообіцяв не допустити анексії Західного берега Йордану Ізраїлем, - Politico

Нью-Йорк, Середа 24 вересня 2025 18:48
UA EN RU
Трамп пообіцяв не допустити анексії Західного берега Йордану Ізраїлем, - Politico Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з арабськими лідерами запевнив, що він не дасть Ізраїлю анексувати Західний берег річки Йордан. Йдеться про одну з двох частин невизнаної Палестини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За інформацією неназваних джерел видання, Трамп був твердий у цьому питанні і пообіцяв, що Ізраїлю не буде дозволено захопити Західний берег, яким керує Палестинська автономія, а не ХАМАС.

Ще один співрозмовник Politico звернув увагу, що, незважаючи на обіцянку Трампа, до припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС усе ще далеко.

Два інших джерела додали, що Трамп і його команда презентували план із завершення війни на Близькому Сході, включно з вищезгаданою обіцянкою про недопущення анексії та іншими деталями, як-от управління і післявоєнна безпека.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після переговорів назвав таку зустріч "плідною".

Варто зауважити, що невизнана Палестина складається з двох частин - Західного берега річки Йордан і Сектора Гази, де зараз тривають активні бойові дії.

Операція Ізраїлю

Нагадаємо, раніше Ізраїль розпочав новий етап операції проти бойовиків ХАМАС у Секторі Газа, метою якої є повний контроль над усім палестинським анклавом.

Посол Ізраїлю при ООН Дані Данон учора, 23 вересня, запевнив, що така операція триватиме до звільнення всіх заручників і повного знищення ХАМАС.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль Близький Схід
Новини
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"