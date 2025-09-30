В США заявили об "оптимизме" по мирному плану по Газе

Специальный посланник США Стив Уиткофф с оптимизмом оценивает шансы на успех мирного плана Вашингтона по завершению войны в секторе Газа.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он заявил в интервью Fox News .

По словам Виткоффа, американская инициатива имеет широкую международную поддержку.

"Мы имеем такую широкую поддержку со стороны всех арабских стран Персидского залива, мы имеем широкую поддержку со стороны европейцев", - отметил он, подчеркнув, что многие страны уже согласились с планом.

В то же время он признал, что остаются некоторые детали для согласования. По его мнению, стороны, которые не готовы к компромиссу, могут ожидать давления со стороны президента США Дональда Трампа.

"Он будет давить на всех и считает, что мы сможем довести соглашение до финиша", - сказал спецпредставитель.