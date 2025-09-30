В США заявили об "оптимизме" по мирному плану по Газе
Специальный посланник США Стив Уиткофф с оптимизмом оценивает шансы на успех мирного плана Вашингтона по завершению войны в секторе Газа.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью Fox News.
По словам Виткоффа, американская инициатива имеет широкую международную поддержку.
"Мы имеем такую широкую поддержку со стороны всех арабских стран Персидского залива, мы имеем широкую поддержку со стороны европейцев", - отметил он, подчеркнув, что многие страны уже согласились с планом.
В то же время он признал, что остаются некоторые детали для согласования. По его мнению, стороны, которые не готовы к компромиссу, могут ожидать давления со стороны президента США Дональда Трампа.
"Он будет давить на всех и считает, что мы сможем довести соглашение до финиша", - сказал спецпредставитель.
Мирный план по Газе
США подготовили новый мирный план, направленный на завершение войны Израиля с боевиками ХАМАС. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает создание международного "Совета мира", который должны возглавить президент США и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Согласно плану, Сектор Газа должен быть превращен в "дерадикализованную зону, которая не будет представлять угрозы для соседних стран".
Кроме того, в течение 72 часов после подписания соглашения ХАМАС должен вернуть всех живых заложников и тела погибших.
В ответ Израиль должен освободить 250 боевиков, которые отбывают пожизненные сроки, и еще 1700 задержанных жителей Газы.
О новом плане стало известно еще на прошлой неделе. Президент США Дональд Трамп сначала представил его лидерам арабских стран.
Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что ожидает "прорыва" в вопросе установления мира в Газе.