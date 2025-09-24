ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Буде прорив". Віткофф заінтригував мирним планом США щодо Сектора Газа

Нью-Йорк, Середа 24 вересня 2025 21:38
UA EN RU
"Буде прорив". Віткофф заінтригував мирним планом США щодо Сектора Газа Фото: Стів Віткофф, спецпредставник президента США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США підготували мирний план для завершення війни Ізраїлю з ХАМАС. У цьому питанні очікується "прорив".

Про це заявив спеціальний представник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.

Він розповів, що США презентували кільком лідерам країн Близького Сходу 21-пунктний план миру в Секторі Газа і регіоні загалом.

"Я сподіваюся і навіть упевнений, що найближчими днями ми зможемо оголосити про певний прорив щодо Гази", - додав Віткофф.

Більш докладних деталей американський чиновник не розкрив.

Обіцянка Трампа арабським лідерам

Нагадаємо, раніше Politico з посиланням на джерела писало, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідерами арабських країн пообіцяв, що він не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег річки Йордан.

Як зазначили співрозмовники видання, така обіцянка міститься в американському мирному плані з 21-го пункту для завершення війни в Секторі Газа.

Також 22 вересня Fox News із посиланням на неназваного американського чиновника написало, що бойовики ХАМАС надіслали президенту США Дональду Трампу лист, у якому попросили гарантувати 60-денне перемир'я з Ізраїлем.

Натомість терористи обіцяли відпустити половину заручників.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль Близький Схід Стів Віткофф
Новини
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"