"Буде прорив". Віткофф заінтригував мирним планом США щодо Сектора Газа

США підготували мирний план для завершення війни Ізраїлю з ХАМАС. У цьому питанні очікується "прорив".

Про це заявив спеціальний представник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet .

"Я сподіваюся і навіть упевнений, що найближчими днями ми зможемо оголосити про певний прорив щодо Гази", - додав Віткофф.

Він розповів, що США презентували кільком лідерам країн Близького Сходу 21-пунктний план миру в Секторі Газа і регіоні загалом.

Обіцянка Трампа арабським лідерам

Нагадаємо, раніше Politico з посиланням на джерела писало, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з лідерами арабських країн пообіцяв, що він не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег річки Йордан.

Як зазначили співрозмовники видання, така обіцянка міститься в американському мирному плані з 21-го пункту для завершення війни в Секторі Газа.

Також 22 вересня Fox News із посиланням на неназваного американського чиновника написало, що бойовики ХАМАС надіслали президенту США Дональду Трампу лист, у якому попросили гарантувати 60-денне перемир'я з Ізраїлем.

Натомість терористи обіцяли відпустити половину заручників.