UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США заявили о готовности участвовать в новом раунде переговоров по ядерной сделке с Ираном

Автор: Дмитрий Кузнецов

США намерены участвовать в седьмом раунде переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном. Однако их дата пока не объявлена.

Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, шестой раунд переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) завешен. "Мы ожидаем седьмого раунда, но время пока не объявлено", - сказал Прайс.

Он подчеркнул, что участие в переговорах по ядерной сделке с Ираном - это в интересах США, поскольку позволит предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.

Прайс отметил, что США продолжат сотрудничество с партнерами и союзниками по группе "пять плюс один" (Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция) по СВПД.

Отвечая на вопрос о ракетной программе Ирана представитель Госдепартамента отметил, что эта проблема вчера обсуждалась в Белом доме. "Сохраняются обеспокоенности в других сферах, включая разработки иранских баллистических ракет и распространение ракет", - уточнил Прайс.

Напомним, в Вене с начала апреля проходят переговоры по ядерной программе Ирана. В США заявили, что намерены оставить сотни санкций против Ирана даже в случае возвращения Тегерана в ядерную сделку.

Отметим, накануне новый президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Тегеран не будет участвовать в переговорах по ядерной сделке, если они будут отвечать интересам страны.

Как сообщало РБК-Украина, новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предостерег государства мира от продолжения переговоров по ядерной сделке после избрания нового президента Ирана Ибрагима Райси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИранядерное соглашение