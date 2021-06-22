США заявили о готовности участвовать в новом раунде переговоров по ядерной сделке с Ираном

По его словам, шестой раунд переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) завешен. "Мы ожидаем седьмого раунда, но время пока не объявлено", - сказал Прайс.

Он подчеркнул, что участие в переговорах по ядерной сделке с Ираном - это в интересах США, поскольку позволит предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.

Прайс отметил, что США продолжат сотрудничество с партнерами и союзниками по группе "пять плюс один" (Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция) по СВПД.

Отвечая на вопрос о ракетной программе Ирана представитель Госдепартамента отметил, что эта проблема вчера обсуждалась в Белом доме. "Сохраняются обеспокоенности в других сферах, включая разработки иранских баллистических ракет и распространение ракет", - уточнил Прайс.