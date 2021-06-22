США заявили о готовности участвовать в новом раунде переговоров по ядерной сделке с Ираном

США намерены участвовать в седьмом раунде переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном. Однако их дата пока не объявлена.
Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
По его словам, шестой раунд переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) завешен. "Мы ожидаем седьмого раунда, но время пока не объявлено", - сказал Прайс.
Он подчеркнул, что участие в переговорах по ядерной сделке с Ираном - это в интересах США, поскольку позволит предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.
Прайс отметил, что США продолжат сотрудничество с партнерами и союзниками по группе "пять плюс один" (Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция) по СВПД.
Отвечая на вопрос о ракетной программе Ирана представитель Госдепартамента отметил, что эта проблема вчера обсуждалась в Белом доме. "Сохраняются обеспокоенности в других сферах, включая разработки иранских баллистических ракет и распространение ракет", - уточнил Прайс.
Напомним, в Вене с начала апреля проходят переговоры по ядерной программе Ирана. В США заявили, что намерены оставить сотни санкций против Ирана даже в случае возвращения Тегерана в ядерную сделку.
Отметим, накануне новый президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Тегеран не будет участвовать в переговорах по ядерной сделке, если они будут отвечать интересам страны.
Как сообщало РБК-Украина, новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предостерег государства мира от продолжения переговоров по ядерной сделке после избрания нового президента Ирана Ибрагима Райси.