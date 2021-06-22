США заявили про готовність брати участь у новому раунді переговорів щодо ядерної угоди з Іраном

США мають намір брати участь у сьомому раунді переговорів у Відні щодо ядерної угоди з Іраном. Однак їх дата поки не оголошена.
Про це в ході брифінгу повідомив представник Держдепартаменту Нед Прайс.
За його словами, шостий раунд переговорів у Відні щодо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми (СВПД) завішений. "Ми очікуємо сьомого раунду, але час поки не оголошено", - сказав Прайс.
Він підкреслив, що участь у переговорах з ядерної угоди з Іраном - це в інтересах США, оскільки дозволить запобігти отриманню Тегераном ядерної зброї.
Прайс зазначив, що США продовжать співпрацю з партнерами і союзниками по групі "п'ять плюс один" (Великобританія, Німеччина, Китай, Росія і Франція) по СВПД.
Відповідаючи на питання про ракетну програму Ірану представник Держдепартаменту зазначив, що ця проблема вчора обговорювалася в Білому домі. "Зберігаються стурбованості в інших сферах, включаючи розробки іранських балістичних ракет і поширення ракет", - уточнив Прайс.
Нагадаємо, у Відні з початку квітня проходять переговори щодо ядерної програми Ірану. У США заявили, що мають намір залишити сотні санкцій проти Ірану навіть у разі повернення Тегерана в ядерну угоду.
Зазначимо, напередодні новий президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що Тегеран не братиме участі в переговорах щодо ядерної угоди, якщо вони відповідатимуть інтересам країни.
Як повідомляло РБК-Україна, Новий прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт застеріг держави світу від продовження переговорів щодо ядерної угоди після обрання нового президента Ірану Ібрагіма Райсі.