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Новый президент Ирана заявил, что не будет встречаться с Байденом

Новина українською →
Иран, Понедельник 21 июня 2021 16:45
Новый президент Ирана заявил, что не будет встречаться с Байденом Фото: Эбрагим Раиси, президент Ирана (Wikimedia Commons)
Автор: Наталья Скороход

Новоизбранный президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что не будет встречаться с президентом США Джо Байденом. По его словам, он также не будет вести переговоры по программе Тегерана и призвал США снять санкции.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Isna.ir.

На вопрос о возможной встрече с президентом США Джо Байденом в случае, если санкции с Ирана будут сняты, Раиси коротко ответил: "Нет".

Он также заявил, что США обязаны снять санкции с Ирана.

"Я настоятельно рекомендую правительству США действовать быстро и выполнять взятые на себя обязательства, отменить все санкции и продемонстрировать свою честность", - заявил Раиси.

Что касается программы Ирана по баллистическим ракетам и о поддержке им региональных ополченцев, Раиси назвал эти вопросы "не подлежащими обсуждению".

"Региональные и ракетные вопросы не подлежат обсуждению", - сказал он.

Напомним, на президентских выборах в Иране победил Эбрагим Раиси. Он известен, как жесткий судья, попавший под санкции США за нарушения прав человека.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Израиля предостерегает мир от ядерной сделки с Ираном после президентских выборов. Он назвал режим Раиси "режимом жестких палачей".

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