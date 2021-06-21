Новый президент Ирана заявил, что не будет встречаться с Байденом
Новоизбранный президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что не будет встречаться с президентом США Джо Байденом. По его словам, он также не будет вести переговоры по программе Тегерана и призвал США снять санкции.
Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Isna.ir.
На вопрос о возможной встрече с президентом США Джо Байденом в случае, если санкции с Ирана будут сняты, Раиси коротко ответил: "Нет".
Он также заявил, что США обязаны снять санкции с Ирана.
"Я настоятельно рекомендую правительству США действовать быстро и выполнять взятые на себя обязательства, отменить все санкции и продемонстрировать свою честность", - заявил Раиси.
Что касается программы Ирана по баллистическим ракетам и о поддержке им региональных ополченцев, Раиси назвал эти вопросы "не подлежащими обсуждению".
"Региональные и ракетные вопросы не подлежат обсуждению", - сказал он.
Напомним, на президентских выборах в Иране победил Эбрагим Раиси. Он известен, как жесткий судья, попавший под санкции США за нарушения прав человека.
Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Израиля предостерегает мир от ядерной сделки с Ираном после президентских выборов. Он назвал режим Раиси "режимом жестких палачей".