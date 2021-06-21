ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Новый премьер Израиля предостерегает мир от ядерной сделки с Ираном

Новина українською →
Израиль, Понедельник 21 июня 2021 02:39
Новый премьер Израиля предостерегает мир от ядерной сделки с Ираном Фото: премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт (instagram.com/naftalibennett)
Автор: Даша Харченко

Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предостерег государства мира от продолжения переговоров по ядерной сделке после избрания нового президента Ирана Ибрагима Райси. По его мнению, победа Райси – это не результат всенародного голосования.

Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров, передает The Hill.

Он назвал режим в Иране – режимом "жестких палачей".

"Избрание Райси-это, я бы сказал, последний шанс для мировых держав проснуться, прежде чем вернуться к ядерной сделке и понять, с кем они имеют дело. Режим жестоких палачей не должен иметь оружия массового поражения. Позиция Израиля по этому поводу не изменится", - заявил Беннетт.

19 июня стало известно, что судья Ибрахим Раисе, который попал под санкции США за нарушение прав человека, одержал уверенную победу на президентских выборах в Иране. Выборы отмечены апатией избирателей на фоне экономических трудностей и политических ограничений.

Ранее сообщалось, что наличие между Вашингтоном и Тегераном разногласий по ядерной сделке не сможет помешать заключить договор на условиях, которые были достигнуты в 2015 году. Для этого нужно желание иранских властей.

Ранее РБК-Украина писало, что президент США Джо Байден считает, что решение Тегерана обогащать уран до 60% не способствует проведению переговоров по ядерной программе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран ядерное соглашение
NEWS
Генсек ОБСЕ завтра посетит Россию: на повестке дня будет Украина
Генсек ОБСЕ завтра посетит Россию: на повестке дня будет Украина
DAILY
МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами