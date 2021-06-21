Новый президент Ирана назвал условие участия Тегерана в переговорах по ядерной сделке

Новый президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Тегеран не будет участвовать в переговорах по ядерной сделке, если они будут отвечать интересам страны. Также он заявил, что США должны отменить антииранские санкции.

Об этом Эбрагим Раиси заявил в ходе своей первой пресс-конференции на посту главы государства.

"Мы не намерены вести переговоры по ядерной сделке, если они не будут отвечать интересам нашей страны", - сказал Раиси. Он также добавил, что США обязаны снять санкции с Ирана, а Европа не должна подвергаться влиянию и давлению со стороны Вашингтона.