В США заявили про безпеку суден та вільний рух в Ормузькій протоці

Загострення навколо Ормузької протоки

У ніч на 12 липня Іран повністю закрив Ормузьку протоку для судноплавства через судна, які нібито не виконували накази Корпусу вартових ісламської революції. До цього Білий дім уже розпочав підготовку до ймовірного масштабного обміну військовими ударами з Тегераном у разі нападів на торгові кораблі.

Напередодні закриття американська сторона намагалася врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом і вимагала від Ірану публічних гарантій безпечного транзиту цивільних суден.

Нагадаємо, що раніше у Трампа заявили про готовність до боїв з Іраном за контроль над Ормузькою протокою, оскільки попередня угода між країнами зірвалася.

Попри те, що США та Іран спочатку погодили продовження переговорів для відновлення вільного судноплавства, ситуація миттєво загострилася.

Вже за кілька годин після дипломатичних консультацій Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки, що заблокувало рух усіх кораблів у цьому регіоні.