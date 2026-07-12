В США заявили о безопасности судов и свободном движении в Ормузском проливе

Обострение вокруг Ормузского пролива

В ночь на 12 июля Иран полностью закрыл Ормузский пролив для судоходства через суда, якобы не выполнявшие приказы Корпуса стражей исламской революции. До этого Белый дом уже начал подготовку к возможному масштабному обмену военными ударами с Тегераном в случае нападений на торговые корабли.

Накануне закрытия американская сторона пыталась урегулировать конфликт по дипломатическому пути и требовала от Ирана публичных гарантий безопасного транзита гражданских судов.

Напомним, что ранее у Трампа заявили о готовности к боям с Ираном за контроль над Ормузским проливом, поскольку предварительное соглашение между странами не удалось.

Несмотря на то, что США и Иран сначала согласовали продолжение переговоров по возобновлению свободного судоходства, ситуация мгновенно обострилась.

Уже через несколько часов после дипломатических консультаций Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива, что заблокировало движение всех кораблей в этом регионе.