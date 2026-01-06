США застосували в операції у Венесуелі секретний дрон RQ-170 Sentinel: що це

За наявними даними, у місії був задіяний щонайменше один, а ймовірно - два безпілотники цього типу. Водночас підтверджені випадки бойового застосування RQ-170 є вкрай рідкісними через високий рівень засекреченості програми.

Авіаспотер у Пуерто-Рико зафіксував на відео повернення RQ-170 на авіабазу Рузвельт-Роудс, відому також як аеропорт Хосе Апонте де ла Торре. З вересня 2025 року цей об’єкт використовується як один із ключових центрів розширених військових операцій США в Карибському басейні та прилеглих регіонах.

Додатковим непрямим підтвердженням можливого застосування Sentinel над Венесуелою стало оприлюднення у грудні фото Південного командування ВПС США. На знімках зафіксовано військовослужбовця з шевроном із зображенням RQ-170. Фото були зроблені на авіабазі Девіс-Монтан в Аризоні - одному з основних центрів операцій США в Латинській Америці.

RQ-170 Sentinel перебуває на озброєнні майже 19 років, однак більшість інформації про нього залишається закритою, зокрема перелік операцій, у яких він застосовувався. Відомо, що безпілотник був розроблений підрозділом Skunk Works компанії Lockheed Martin, прийнятий на озброєння у 2007 році, а офіційно підтверджений Пентагоном лише у 2009-му.

Апарат має знижену помітність у різних діапазонах електромагнітних хвиль завдяки спеціальному неметалевому покриттю. За відкритими даними, RQ-170 виконаний за схемою "літаюче крило", має розмах крила близько 12 метрів, довжину приблизно 4,5 метра та висоту близько 1,8 метра.

Один із таких безпілотників раніше був втрачений на території Ірану. Після цього іранський оборонно-промисловий комплекс здійснив реверс-інжиніринг апарата та представив власний дрон Saegheh-2. Відтоді RQ-170 став дещо "публічнішим", а в мережі почали з’являтися детальніші зображення апарата.

Водночас його тактико-технічні характеристики й досі залишаються засекреченими.