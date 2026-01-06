США применили в операции в Венесуэле секретный дрон RQ-170 Sentinel: что это

США привлекли секретный реактивный беспилотник RQ-170 Sentinel для поддержки специальной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Боевое использование такого дрона является редким явлением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TWZ.
По имеющимся данным, в миссии был задействован как минимум один, а вероятно - два беспилотника этого типа. В то же время подтвержденные случаи боевого применения RQ-170 крайне редки из-за высокого уровня засекреченности программы.
Авиаспотер в Пуэрто-Рико зафиксировал на видео возвращение RQ-170 на авиабазу Рузвельт-Роудс, известную также как аэропорт Хосе Апонте де ла Торре. С сентября 2025 года этот объект используется как один из ключевых центров расширенных военных операций США в Карибском бассейне и прилегающих регионах.
Дополнительным косвенным подтверждением возможного применения Sentinel над Венесуэлой стало обнародование в декабре фото Южного командования ВВС США. На снимках зафиксирован военнослужащий с шевроном с изображением RQ-170. Фото были сделаны на авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне - одном из основных центров операций США в Латинской Америке.
RQ-170 Sentinel находится на вооружении почти 19 лет, однако большинство информации о нем остается закрытой, включая перечень операций, в которых он применялся. Известно, что беспилотник был разработан подразделением Skunk Works компании Lockheed Martin, принят на вооружение в 2007 году, а официально подтвержден Пентагоном только в 2009-м.
Аппарат имеет пониженную заметность в различных диапазонах электромагнитных волн благодаря специальному неметаллическому покрытию. По открытым данным, RQ-170 выполнен по схеме "летающее крыло", имеет размах крыла около 12 метров, длину примерно 4,5 метра и высоту около 1,8 метра.
Один из таких беспилотников ранее был потерян на территории Ирана. После этого иранский оборонно-промышленный комплекс осуществил реверс-инжиниринг аппарата и представил собственный дрон Saegheh-2. С тех пор RQ-170 стал несколько "публичнее", а в сети начали появляться более детальные изображения аппарата.
В то же время его тактико-технические характеристики до сих пор остаются засекреченными.
Напомним, 3 января Вашингтон провел в Каракасе операцию по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его арестовали с женой Силией Флорес и отправили в Штаты, уже было первое слушание суда по делу супругов. Их обвиняют в наркоторговле и незаконном хранении оружия.
Несмотря на активную борьбу Трампа с наркотиками это не единственная причина противостояния Венесуэлы и США. Задолго до операции Трамп требовал от Мадуро вернуть Америке "украденные активы, землю и нефть", однако венесуэльский диктатор игнорировал призывы и угрозы нынешнего американского лидера.
Последней каплей для команды Трампа стали танцы Мадуро на телевидении во время эскалации между странами, когда Вашингтон нанес удар по очередному венесуэльскому танкеру, а диктатор никак на это не отреагировал, еще и бросился веселиться на публику.
Что касается обвинения Трампа в украденных активах США, речь идет о национализации нефтяных месторождений Венесуэлой, которые принадлежали американским компаниям. Это произошло при предшественнике Мадуро - Уго Чавесе.