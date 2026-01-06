США применили в операции в Венесуэле секретный дрон RQ-170 Sentinel: что это

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TWZ .

По имеющимся данным, в миссии был задействован как минимум один, а вероятно - два беспилотника этого типа. В то же время подтвержденные случаи боевого применения RQ-170 крайне редки из-за высокого уровня засекреченности программы.

Авиаспотер в Пуэрто-Рико зафиксировал на видео возвращение RQ-170 на авиабазу Рузвельт-Роудс, известную также как аэропорт Хосе Апонте де ла Торре. С сентября 2025 года этот объект используется как один из ключевых центров расширенных военных операций США в Карибском бассейне и прилегающих регионах.

Дополнительным косвенным подтверждением возможного применения Sentinel над Венесуэлой стало обнародование в декабре фото Южного командования ВВС США. На снимках зафиксирован военнослужащий с шевроном с изображением RQ-170. Фото были сделаны на авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне - одном из основных центров операций США в Латинской Америке.

RQ-170 Sentinel находится на вооружении почти 19 лет, однако большинство информации о нем остается закрытой, включая перечень операций, в которых он применялся. Известно, что беспилотник был разработан подразделением Skunk Works компании Lockheed Martin, принят на вооружение в 2007 году, а официально подтвержден Пентагоном только в 2009-м.

Аппарат имеет пониженную заметность в различных диапазонах электромагнитных волн благодаря специальному неметаллическому покрытию. По открытым данным, RQ-170 выполнен по схеме "летающее крыло", имеет размах крыла около 12 метров, длину примерно 4,5 метра и высоту около 1,8 метра.

Один из таких беспилотников ранее был потерян на территории Ирана. После этого иранский оборонно-промышленный комплекс осуществил реверс-инжиниринг аппарата и представил собственный дрон Saegheh-2. С тех пор RQ-170 стал несколько "публичнее", а в сети начали появляться более детальные изображения аппарата.

В то же время его тактико-технические характеристики до сих пор остаются засекреченными.