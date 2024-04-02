США застерегли Китай від допомоги Росії у війні проти України

Підтримка Китаєм Росії

У жовтні 2023 року Міноборони США заявило, що Китай постачає Росії озброєння. Зокрема, безпілотники, стрілецьку зброю та спорядження.

При цьому міністр закордонних справ Китаю Ван I запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Пекін не постачає летальну зброю Росії.

Також ми писали, що США висловили стурбованість Китаю через підтримку оборонної сфери РФ.

Раніше ми писали, що, за очікуваннями Франції, Китай зможе вплинути на бажання РФ воювати в Україні.

До речі, Австралія та Британія закликали Китай припинити допомагати Росії.

Чи допоможе Китай Росії у війні проти України та обході західних санкцій, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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