Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций

США обеспокоены тем, что Китай может оказать России помощь в войне против Украины. А также облегчить участь РФ за агрессию, обойдя западные санкции. Действительно ли на это способен союз между Пекином и Москвой – в материале РБК-Украина.

Не сумев одолеть украинскую армию, страна-агрессор начала искать помощи у своих немногочисленных союзников. Самым ресурсный из них – безусловно, Китай. Ряд авторитетных западных СМИ сообщили о запросе Москвы к Пекину на предоставление военной помощи. Со ссылками на источники появились и некоторые подробности: якобы россияне просили передать им китайскую военную технику, дроны и сухпайки для солдат.

Китайская власть ожидаемо все отрицает. Тем не менее советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан провел отдельную встречу с китайским дипломатом Янгом Цзечи, на которой еще раз его предупредил: военная или финансовая помощь РФ, равно как и попытки помочь России обойти санкции, обернутся для Китая очень серьезными последствиями.

Пророссийский нейтралитет

Начиная вторжение в Украину, Кремль наверняка рассчитывал не только на нерешительность и раскол Запада, но и на существенную поддержку от КНР, если что-то пойдет не по плану. Похоже, Москва просчиталась не только по первому, но и по второму пункту.

Конечно, с самого начала агрессии Китай занял подчеркнуто отстраненную позицию, в основном ограничиваясь общими заявлениями о необходимости "мира и переговоров". В условиях, когда нападение на Украину решительно осудили во всем цивилизованном мире, не только в Европе и Северной Америке, такая позиция Пекина выглядит как явное потакание агрессору. Кроме того, Пекин сразу осудил введение против РФ международных санкций.

Незадолго до начала агрессии, Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин подписали объемное совместное заявление. В нем шла речь не только о "дружбе без границ", но и осуждалось "расширение НАТО на восток". Пекин также поддерживал тогдашние требования Москвы о "гарантиях безопасности". Очевидно, это и стало основой для российской уверенности в союзнике, которая не оправдалась.

"РФ воспринимала союз с Китаем через военно-политическое измерение, считая, что Китай будет их партнером во всем, но они больше выдавали желаемое за действительное. На самом деле, у них ситуативное партнерство, которое завязано только на противодействии США, которое является для Китая приоритетом, все остальное для них вторично", – сказал РБК-Украина аналитик "Украинского института будущего" Илия Куса.

Потому Китай вряд ли будет настолько грубо подставляться, отправляя в РФ свое вооружение. А российской армии оно как раз было бы очень кстати. Как отмечает Politico, многие китайские вооружения, вроде боевой авиации, бронетехники и артиллерии, имеют базовую совместимость с российскими.

Китайский интерес

Но более актуальной является возможная китайская помощь агрессору в финансово-экономической сфере и технологиях. Санкции и уход сотен компаний с российского рынка разрушили множество производственных цепочек. Как оказалось, РФ не в состоянии сама произвести даже подшипники для железнодорожных вагонов.

Но пока что Пекин не особо спешит на помощь Москве. Как заявили в Росавиации, Китай отказался поставлять России запчасти для самолетов. Ряд китайских банков стали ограничивать сотрудничество с Россией, из-за нестабильности рубля китайский регулятор в два раза расширил валютный коридор юаня к российской валюте. Резко сократились и поставки в РФ самых популярных брендов смартфонов.

Вероятно, со временем импорт китайской продукции в РФ все же увеличится –, например, в освободившейся нише бытовой электроники. Китайская платежная система UnionPay может стать некоторой альтернативой ушедшим с российского рынка Visa и Mastercard.

Но полноценно компенсировать эффект от санкций в сфере финансов и технологий за счет Китая страна-агрессор точно не сможет. К примеру, китайские чипы не только в целом менее технологичны, чем тайваньские (без значительной доли которых осталась РФ), но и производятся по американским технологиям, следовательно, их поставки попадают под санкции.

В случае полного отключения России от SWIFT, что до сих пор является одной из опций дальнейших пакетов санкций, заменить его китайским аналогом CIPS вряд ли получится. Китайская система имеет на порядок меньше клиентов и долю мирового рынка, чем SWIFT.

В любом случае, Китай явно дает понять, что в двусторонних отношениях с Россией находится в позиции сильного. Следовательно, именно Пекин будет диктовать условия торгово-экономического сотрудничества.

И вряд ли стоит ожидать, что ради помощи россиянам КНР пойдет на прямые нарушения финансово-экономических санкций. Чем это может закончиться, показала реакция китайского фондового рынка на новости о запросе РФ насчет военной помощи. В понедельник 14 марта акции китайских компаний пережили самое крупное падение со времен кризиса 2008 года, упав на 7,8% – и это лишь из-за нескольких сообщений западных СМИ со ссылкой на анонимные источники.

У КНР нет и практического интереса рисковать торговыми отношениями с Западом ради России. Несмотря на значительный рост товарооборота между РФ и Китаем в прошлом году, доля РФ в китайской торговле составила лишь немногим более двух процентов. Тогда как на ЕС и США приходится до 30% товарооборота.

Таким образом, Китай сейчас оказался в щекотливой ситуации. Присоединиться к санкциям против РФ страна, конечно, не может – как минимум это выглядело бы "прогибом" под США, уменьшением субъектности Китая, которую старательно укрепляют в Пекине. Но и нарушать их крайне рискованно – как пишут американские медиа, в Вашингтоне сейчас немало тех, кто был бы рад ввести против китайцев новые пакеты санкции, и война в Украине могла бы стать отличным поводом.

"Для Китая невыгодно тотальное поражение России, потому что к власти могут прийти лояльные или нейтральные к Западу политики. При этом Китаю невыгодно и затягивание войны, она несет все больше нестабильности. США с каждой неделей все острее ставят вопрос о том, что Китай является соучастником РФ, поскольку не присоединяется к санкциям", – сказал РБК-Украина Илия Куса.

По его мнению, идеальный вариант для Пекина – если бы война закончилась заморозкой или компромиссом, условия которого для КНР на самом деле не важны. Российские пропагандистские тезисы о "денацификации Украины" для Пекина всегда были непонятны и неинтересны.

А вот что действительно интересно для Китая – это не разгромленная, а ослабленная Россия, которой можно диктовать свои условия и, например, покупать по дешевке российские активы. Об интересе китайцев к гигантам вроде "Газпрома" и "Русала" ранее сообщал Bloomberg.

Еще один практический интерес Китая в украинской истории – проверить реакцию Запада на грубую военную агрессию. Очевидно, если бы США и Европа ограничились лишь глубокой обеспокоенностью, то в Пекине могли бы строить конкретные планы по силовому захвату Тайваня, раз уж такие действия на международной арене обходятся без последствий. Но эта надежда явно не сработала.