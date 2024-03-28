США висловили стурбованість Китаю через його підтримку оборонної сфери РФ

Сполучені Штати Америки висловили своє занепокоєння Китаю через його підтримку російської оборонної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

За словами представника Держдепу, ця телефонна розмова є частиною поточних зусиль з підтримки відкритих ліній зв'язку між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зазначається, що це питання обговорював помічник держсекретаря США Курт Кемпбелл з виконавчим заступником глави МЗС КНР Ма Чжаосюй 27 березня.

Китай почав тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, запроваджених США проти Кремля. Китай і РФ поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні стосунки з демократичними країнами стають все більш напруженими.

У жовтні минулого року Міноборони США заявило, що Китай, незважаючи на свої заперечення, постачає Росії озброєння. Зокрема, безпілотники, стрілецька зброя та спорядження.

При цьому міністр закордонних справ Китаю Ван І запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Пекін не постачає летальну зброю до Росії.

В американській розвідці нещодавно заявили, що Китай останнім часом надає Росії економічну підтримку та допомогу у сфері безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.