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США висловили стурбованість Китаю через його підтримку оборонної сфери РФ

Четвер 28 березня 2024 19:41
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США висловили стурбованість Китаю через його підтримку оборонної сфери РФ Архівне фото: Сі Цзіньпін і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки висловили своє занепокоєння Китаю через його підтримку російської оборонної сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що це питання обговорював помічник держсекретаря США Курт Кемпбелл з виконавчим заступником глави МЗС КНР Ма Чжаосюй 27 березня.

Йшлося про те, що Пекін підтримує оборонно-промислову базу Москви.

За словами представника Держдепу, ця телефонна розмова є частиною поточних зусиль з підтримки відкритих ліній зв'язку між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай почав тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, запроваджених США проти Кремля. Китай і РФ поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні стосунки з демократичними країнами стають все більш напруженими.

У жовтні минулого року Міноборони США заявило, що Китай, незважаючи на свої заперечення, постачає Росії озброєння. Зокрема, безпілотники, стрілецька зброя та спорядження.

При цьому міністр закордонних справ Китаю Ван І запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Пекін не постачає летальну зброю до Росії.

В американській розвідці нещодавно заявили, що Китай останнім часом надає Росії економічну підтримку та допомогу у сфері безпеки.

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