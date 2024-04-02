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США предостерегли Китай от помощи России в войне против Украины

Фото: Спикер Госдепа США Мэттью Миллер (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Спикер Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что штаты обеспокоены с усилением сотрудничества России и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэттью Миллера

По словам Миллера, Соединенные Штаты выступают против действий Китая, которые поддерживали бы войну России против Украины. Так спикер Госдепа ответил на вопрос о запланированном саммите лидеров РФ и Китая.

"Мы очень четко дали понять, что мы против того, чтобы Китай предпринимал любые шаги, которые помогали бы поддерживать агрессию РФ в Украине", - сказал Миллер.

Поддержка Китаем России

В октябре 2023 года Минобороны США заявило, что Китай поставляет России вооружение. В частности, беспилотники, стрелковое оружие и снаряжение.

При этом министр иностранных дел Китая Ван I заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что Пекин не поставляет летальное оружие России.

Ранее мы писали, что по ожиданиям Франции, Китай сможет повлиять на желание РФ воевать в Украине.

Также мы писали, что США выразили обеспокоенность Китаю из-за его поддержки оборонной сферы РФ.

К слову, Австралия и Британия призвали Китай прекратить помогать России

Поможет ли Китай России в войне против Украины и обходе западных санкций, - читайте в материале РБК-Украина.

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