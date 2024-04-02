США предостерегли Китай от помощи России в войне против Украины

По словам Миллера, Соединенные Штаты выступают против действий Китая, которые поддерживали бы войну России против Украины. Так спикер Госдепа ответил на вопрос о запланированном саммите лидеров РФ и Китая.

"Мы очень четко дали понять, что мы против того, чтобы Китай предпринимал любые шаги, которые помогали бы поддерживать агрессию РФ в Украине", - сказал Миллер.