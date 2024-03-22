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Австралія разом із Британією закликали Китай припинити допомагати Росії

П'ятниця 22 березня 2024 16:59
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Австралія разом із Британією закликали Китай припинити допомагати Росії Архівне фото: Сі Цзіньпін і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Австралія і Велика Британія розкритикували Китай за його дії в Гонконзі, Південнокитайському морі та підтримку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Обидві країни назвали небезпечною і дестабілізуючою поведінку китайських суден щодо філіппінських суден і екіпажів поблизу другої мілини Томаса в Південнокитайському морі.

Міністри закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон і міністр оборони Грант Шаппс зі своїми австралійськими колегами Пенні Вонг і Річардом Марлзом також заявили, що вони стурбовані новим законом про безпеку Гонконгу.

"Вони висловили глибоке занепокоєння з приводу триваючої системної ерозії автономії, свобод і прав там, а також впливу нещодавно ухваленої постанови про захист національної безпеки, а також визнали потенційний вплив цих законів на людей за межами Гонконгу", - йдеться в заяві.

Австралія і Велика Британія також різко критикували вторгнення Росії в Україну і заявили, що Китай має відіграти свою роль у припиненні війни.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай почав тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, запроваджених США проти Кремля. Китай і РФ поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні стосунки з демократичними країнами стають все більш напруженими.

У жовтні минулого року Міноборони США заявило, що Китай, незважаючи на свої заперечення, постачає Росії озброєння. Зокрема, безпілотники, стрілецька зброя та спорядження.

При цьому міністр закордонних справ Китаю Ван І запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Пекін не постачає летальну зброю до Росії.

В американській розвідці нещодавно заявили, що Китай останнім часом надає Росії економічну підтримку та допомогу у сфері безпеки.

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