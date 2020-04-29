США запускают секретный проект по ускорению разработки вакцины от COVID-19, - Bloomberg

Белый дом намерен провести спецоперацию, чтобы значительно сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников издания, программа получила название "Операция Warp Speed" и должна объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военные разработки, чтобы попытаться сократить время на создание вакцины на целых восемь месяцев.

Во время операции ​​будут использоваться все правительственные ресурсы для быстрого тестирования самых перспективных в мире экспериментальных вакцин. Сначала на животных, затем на людях. Лучшие перспективные вакцины пройдут более широкие испытания.

Данный проект обойдется американскому бюджету в миллиарды долларов, сказал один из источников. И это почти наверняка приведет к значительным потерям из-за масштабной вакцинации. Но это также может означать, что вакцина будет доступна для обычных людей уже к концу текущего года, а не к следующему лету.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире разрабатывается не менее 70 вакцин от коронавируса. Издание утверждает, что "Операция Warp Speed" будет эффективнее, поскольку все усилия привлеченных производителей лекарств будут лучше скоординированы.

Ранее сообщалось, что создание вакцины от коронавируса может занять не меньше года, не говоря о массовом ее производстве. Тем не менее, ряд стран уже заявили или об успешных испытаниях вакцин, разрабатываемых их правительствами, или о начале таких исследований.

Например, Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса в Германии. Израиль начнет свои испытания вакцины на людях этим летом. А ученые Оксфордского университета уже перешли к испытаниям потенциальной вакцины от COVID-19 на людях.

Ранее РБК-Украина сообщало о начале клинических исследований отечественного лекарственного средства, которое может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирус.