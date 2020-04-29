Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вспышка коронавируса в Украине ожидается в течение недели

Борьба с коронавирусом продолжается в Украине и мире. В Минздраве наблюдают за ситуацией и опасаются вспышки заболевания в течение недели, а в Киеве представили план смягчения карантина после 12 мая. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 29 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

заражены коронавирусом 9410 украинцев

в стране зафиксировано 239 летальных случаев болезни

в Минздраве ожидают вспышку заболеваемости в течении недели

мэр Киева представил план ослабления карантина в столице

ООН прогнозирует исторические уровни безработицы и бедности в мире

Статистика заболеваемости по Украине

В Украине за последние сутки умерли от коронавируса 18 человек. Это в два раза превышает показатели смертности в предыдущие дни. Кроме того, зафиксирован рост заболеваемости в целом по стране и особенно в столице. За последние 24 часа заразились коронавирусом 401 украинец. По данным Минздрава, за все время пандемии инфицированы COVID-19 в стране 9410 человек, выздоровели 992, скончались от осложнений 239. Среди заразившихся 639 детей и 1843 медицинских работников.

Растет также численность больных в Вооруженных силах Украины. По информации Медицинских сил ВСУ, заражены 53 военнослужащих. По оценке главного эпидемиолога ВСУ Николая Олима, рост заболеваемости в украинской армии неизбежен.

Ситуацию оценил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко: "У нас нет вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только 7-й день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период до 14 дней…Мы сегодня не имеем пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах 5-10% ежедневно".

Смягчение карантина в стране

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что постепенное снятие карантинных ограничений позволит постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать. "В начале мая мы ожидаем пик заболевания, который мы должны пройти, чтобы начать процесс ослабления ограничений", - проинформировал премьер.

В Киеве власти представили план ослабления карантина после 12 мая. На первом этапе в столице позволят открыться небольшим непродовольственным магазинам с требованием присутствия не более одного посетителя на 10 кв метров, также разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, кафе смогут выполнять заказы на вынос. Киевлянам разрешат гулять в парках и скверах группами не более 2-х человек. Закрытыми для посещения остаются школы, садики, детские и спортивные площади. Транспорт начнет работу в ограниченном режиме.

На совещании в Офисе президента министру здравоохранения Максиму Степанову была поставлена задача обеспечить дальнейшую закупку защитных средств для больниц. "Вы должны обеспечить поставку масок, респираторов, защитных костюмов, аппаратов искусственной вентиляции легких и всего необходимого так, чтобы больницы, пациенты и здоровые люди имели вдоволь всего и могли выздороветь и защититься от COVID-19", - сказал президент Владимир Зеленский, обращаясь к Степанову. До настоящего момента спецрейсами с медицинским грузом из-за рубежа занимался непосредственно Офис президента.

В рамках программы по противодействию пандемии Всемирный банк выделил Украине 135 млн долларов дополнительных кредитных средств для модернизации системы здравоохранения. Деньги направляются на обновление 40 станций экстренной помощи и инсультных отделений.

По прогнозу исследователей Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab эпидемия коронавируса в Украине завершится 8 июня. Значительный спад заболеваемости в стране ожидается 19 мая.

Борьба с пандемией в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Количество зараженных сокращается в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Детройте, Бостоне и Хьюстоне. Ситуация в Вашингтоне, Денвере, Сиэтле, Индианаполисе, Сент-Луисе стабильна, уверен глава Белого дома. На данный момент в Соединенных Штатах более 1 млн инфицированных, зафиксированы 56,6 тыс летальных случаев от COVID-19, выздоровели 137,7 тыс американцев. Трамп сообщил о расследовании действий китайских властей, которые, по его словам, могли остановить пандемию и предотвратить дальнейшее распространение инфекции в мире.

Резкий рост смертности от коронавируса наблюдается во Франции. За сутки в стране умерли 437 человек. Общее количество летальных случаев болезни в стране достигло 23 293. В то же время в еще одной наиболее пострадавшей от пандемии стране Европы отметили сокращения показателя смертности от COVID-19. В Испании за сутки от инфекции умерли 301 больной. Всего стали жертвами пандемии 23 822 испанца.

Турция вводит комендантский час на выходные. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана жесткие ограничения вводятся с 1 по 3 мая. За сутки в стране заболели коронавирусом 2131 граждан. За все время пандемии заразились COVID-19 более 112 тыс, умерли 29 тыс, выздоровели 4650.

В Словакии уверены, что принятие жестких карантинных ограничений спасло страну от высокой смертности пандемии. Государство закрыло школы, магазины и границы ранее всех в Европе, а граждане начали носить маски еще до объявления карантина. Сегодня смертность от коронавируса в Словакии составляет 3,3 летальных случая на миллион населения, этой самый низкий показатель в ЕС. "Скорость важна. Было бы идеально сдерживать эпидемию на той стадии, когда вы можете отслеживать контакты каждого нового случая. Оглядываясь назад, Словакия поступила правильно", - заявила заведующая кафедрой эпидемиологии в Медицинском университете в Вене Ева Шернхаммер.

По мнению экспертов ООН, пандемия приведет к беспрецедентным показателям бедности и безработицы в мире. Наиболее всех пострадают малые и средние предприятия, фермеры, беженцы и мигранты. "Кризис, вызванный пандемией COVID-19, погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности", - утверждается в докладе организации.