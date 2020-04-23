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Израиль готовится к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 13:07
Израиль готовится к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Испытания вакцины на людях ожидается летом

Израиль начнет испытания вакцины от коронавируса на людях этим летом. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую компанию по разработке вакцин MigVax.

Сообщается, что на май запланированы тесты вакцины на грызунах. Первый этап испытаний на человеке начнется летом и продлится от полугода до 9 месяцев.

По словам старшего исследователя MigVax Итамара Шалита, дальнейшие действия будут согласовываться после клинических испытаний.

"Как только мы получим эффективную вакцину, настанет время выйти из пандемии и вернуться к нормальной жизни", - добавил Шалит.

Также сообщается, что израильские ученые работают над адаптацией вакцины против птичьей инфекционной пневмонии в пероральную вакцину против COVID-19, поскольку у этих штаммов наблюдается генетическое сходство и одинаковый механизм заражения.

Напомним, ране сообщалось, что в Германии одобрили клинические испытания вакцины против СOVID-19.

Также стало известно, что в Оксфорде начинают испытания вакцины от коронавируса на людях.

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