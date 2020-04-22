В Германии одобрили клинические испытания вакцины против СOVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В первой части клинического испытания примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса в Германии. Об этом сообщает пресс-служба Института.

Как сообщается, разрешение на проведение клинических испытаний одобрили по результатам тщательной оценки профиля потенциальной пользы и риска для кандидата для вакцинации.

"Благодаря предварительным интенсивным научным консультациям с разработчиком препарата BioNTech, Институт имени Пауля Эрлиха смог завершить процесс за четыре дня", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что тестирование потенциальных вакцин на людях - важный этап создания безопасного и эффективного препарата против COVID-19 для жителей страны и всего мира.

В первой части клинического испытания примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Каждого из них вакцинируют "одним из нескольких слегка модифицированных вариантов вакцины". Некоторое время все добровольцы будут находиться под наблюдением, после чего наступит второй этап испытаний.

Напомним, в Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарства, которое может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, вызванных в организме человека коронавирусом.

Кроме того, 23 апреля ученые из Оксфордского университета приступят к испытаниям потенциальной вакцины от коронавируса на людях.