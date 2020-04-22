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В Украине стартуют клинические исследования отечественных лекарств против коронавируса

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 14:08
В Украине стартуют клинические исследования отечественных лекарств против коронавируса
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ожидается, что лекарство будет существенно снижать угрозу смерти от осложнений, вызванных коронавирусом

В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, которое может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата, и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан.

"В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция... изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания", - указано в сообщении.

В ОП пообещали впоследствии предоставить более подробную информацию.

Напомним, 12 апреля Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от COVID-19. Глава государства надеется, что в ближайшее время появится вакцина или препараты для лечения коронавируса.

Как писало РБК-Украина ранее, ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре.

Добавим также, Всемирная организация здравоохранения подписала соглашения со 130 производителями, которые будут работать над вакциной против COVID-19.

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