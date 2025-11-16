США запускають масштабні рейди для боротьби з нелегальною імміграцією

Федеральні служби США провели масштабні рейди в банках Шарлотта, розширюючи заходи з боротьби з нелегальною імміграцією і викликаючи побоювання серед місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Федеральні правоохоронні органи США в суботу провели операції в банківських центрах Шарлотта, Північна Кароліна. Метою дій стало посилення контролю над нелегальною імміграцією та підвищення безпеки громадян.

Представник Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) зазначила, що відомство збільшує присутність співробітників у місті, "щоб гарантувати безпеку американців та усунути загрози громадській безпеці".

Водночас подробиці операції, включно з кількістю задіяних співробітників і затриманих осіб, не розголошуються.

Реакція місцевої влади

Мер Шарлотти та міські комісари закликали жителів звертатися за підтримкою, зокрема в поліцію округу Шарлотта і Мекленбург.

У заяві зазначено: "Існує низка організацій, готових допомогти особам, які шукають юридичну допомогу з питань імміграції".

Очевидці зазначають, що анонс рейдів викликав страх і невизначеність, оскільки в інших містах подібні операції призводили до затримань людей без судимостей.

Політичний контекст

Президент Дональд Трамп зосередився на збільшенні кількості арештів іммігрантів у містах із демократичним керівництвом, зокрема Чикаго, Лос-Анджелесі та Вашингтоні. Місцеву владу було заздалегідь поінформовано про майбутню операцію, яка почалася в суботу.

Член Палати представників США від Демократичної партії Альма Адамс висловила стурбованість діями федеральних служб: "Іммігрантська громада Шарлотти є гордою частиною міста Квін-Сіті, і я не стану спостерігати, як моїх виборців залякують або переслідують".

У відповідь співробітник Прикордонної служби США Грегорі Бовіно заявив, що Адамс і губернатор Північної Кароліни мають "навчитися розрізняти нелегального іноземця та іммігранта", підкресливши позицію федеральних органів у питаннях контролю за міграцією.