Главная » Новости » В мире

США запускают масштабные рейды для борьбы с нелегальной иммиграцией

США, Воскресенье 16 ноября 2025 04:35
США запускают масштабные рейды для борьбы с нелегальной иммиграцией
Автор: Никончук Анастасия

Федеральные службы США провели масштабные рейды в банках Шарлотта, расширяя меры по борьбе с нелегальной иммиграцией и вызывая опасения среди местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Федеральные правоохранительные органы США в субботу провели операции в банковских центрах Шарлотта, Северная Каролина. Целью действий стало усиление контроля над нелегальной иммиграцией и повышение безопасности граждан.

Представитель Министерства внутренней безопасности США (DHS) отметила, что ведомство увеличивает присутствие сотрудников в городе "чтобы обеспечить безопасность американцев и устранить угрозы общественной безопасности".

В то же время подробности операции, включая количество задействованных сотрудников и задержанных лиц, не разглашаются.

Реакция местных властей

Мэр Шарлотты и городские комиссары призвали жителей обращаться за поддержкой, в том числе в полицию округа Шарлотт и Мекленбург.

В заявлении указано: "Существует ряд организаций, готовых помочь лицам, ищущим юридическую помощь по вопросам иммиграции".

Очевидцы отмечают, что анонс рейдов вызвал страх и неопределенность, поскольку в других городах подобные операции приводили к задержаниям людей без судимостей.

Политический контекст

Президент Дональд Трамп сосредоточился на увеличении числа арестов иммигрантов в городах с демократическим руководством, в том числе Чикаго, Лос-Анджелесе и Вашингтоне. Местные власти были заранее проинформированы о предстоящей операции, которая началась в субботу.

Член Палаты представителей США от Демократической партии Альма Адамс выразила обеспокоенность действиями федеральных служб: "Иммигрантская община Шарлотты является гордой частью города Квин-Сити, и я не стану наблюдать, как моих избирателей запугивают или преследуют".

В ответ сотрудник Прикордонной службы США Грегори Бовино заявил, что Адамс и губернатор Северной Каролины должны "научиться различать нелегального иностранца и иммигранта", подчеркнув позицию федеральных органов в вопросах контроля за миграцией.

Напоминаем, что Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) намерена к концу 2025 года депортировать свыше 600 тысяч нелегальных мигрантов в рамках политики администрации Трампа, направленной на ужесточение контроля за иммиграцией и усиление мер по выявлению и выдворению лиц, находящихся в стране без законных оснований.

Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа утвердила новые правила выдачи виз, согласно которым иностранцы с онкологическими, хроническими заболеваниями или ожирением теперь могут получить отказ в оформлении въезда в страну.

