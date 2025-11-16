США запускают масштабные рейды для борьбы с нелегальной иммиграцией
Федеральные службы США провели масштабные рейды в банках Шарлотта, расширяя меры по борьбе с нелегальной иммиграцией и вызывая опасения среди местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
Федеральные правоохранительные органы США в субботу провели операции в банковских центрах Шарлотта, Северная Каролина. Целью действий стало усиление контроля над нелегальной иммиграцией и повышение безопасности граждан.
Представитель Министерства внутренней безопасности США (DHS) отметила, что ведомство увеличивает присутствие сотрудников в городе "чтобы обеспечить безопасность американцев и устранить угрозы общественной безопасности".
В то же время подробности операции, включая количество задействованных сотрудников и задержанных лиц, не разглашаются.
Реакция местных властей
Мэр Шарлотты и городские комиссары призвали жителей обращаться за поддержкой, в том числе в полицию округа Шарлотт и Мекленбург.
В заявлении указано: "Существует ряд организаций, готовых помочь лицам, ищущим юридическую помощь по вопросам иммиграции".
Очевидцы отмечают, что анонс рейдов вызвал страх и неопределенность, поскольку в других городах подобные операции приводили к задержаниям людей без судимостей.
Политический контекст
Президент Дональд Трамп сосредоточился на увеличении числа арестов иммигрантов в городах с демократическим руководством, в том числе Чикаго, Лос-Анджелесе и Вашингтоне. Местные власти были заранее проинформированы о предстоящей операции, которая началась в субботу.
Член Палаты представителей США от Демократической партии Альма Адамс выразила обеспокоенность действиями федеральных служб: "Иммигрантская община Шарлотты является гордой частью города Квин-Сити, и я не стану наблюдать, как моих избирателей запугивают или преследуют".
В ответ сотрудник Прикордонной службы США Грегори Бовино заявил, что Адамс и губернатор Северной Каролины должны "научиться различать нелегального иностранца и иммигранта", подчеркнув позицию федеральных органов в вопросах контроля за миграцией.
Напоминаем, что Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) намерена к концу 2025 года депортировать свыше 600 тысяч нелегальных мигрантов в рамках политики администрации Трампа, направленной на ужесточение контроля за иммиграцией и усиление мер по выявлению и выдворению лиц, находящихся в стране без законных оснований.
Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа утвердила новые правила выдачи виз, согласно которым иностранцы с онкологическими, хроническими заболеваниями или ожирением теперь могут получить отказ в оформлении въезда в страну.