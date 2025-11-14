Людям з онко, ожирінням та неврозами відмовлятимуть у візах США: Трамп дав доручення

Адміністрація американського президента Дональда Трампа розробила нові правила видачі віз США для іноземців. Тепер відмову можуть отримати люди з онкологією, ожирінням та різними хронічними захворюваннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Які захворювання завадять отримати візу в США

Адміністрація Трампа розпорядилася розглядати ожиріння, серцеві захворювання, діабет, рак, психічні розлади та інші хронічні стани як потенційні підстави для відмови у видачі віз.

Відповідна директива держсекретаря США Марко Рубіо була надіслана 6 листопада всім американським консульствам і посольствам у світі. Вона зобов’язує візових офіцерів оцінювати стан здоров’я заявників і враховувати, наскільки їхнє лікування може стати фінансовим тягарем для США.

"Деякі медичні стани, включно з серцево-судинними, респіраторними, онкологічними, метаболічними, неврологічними та психічними розладами, можуть потребувати сотень тисяч доларів на медичну допомогу", - йдеться в документі.

Окремо підкреслюється, що ожиріння може стати підставою для відмови у візі, оскільки воно "спричиняє апное сну, гіпертонію та клінічну депресію".

Претенденти на соцвиплати теж можуть отримати відмову

Нові вказівки також зобов’язують консулів враховувати вік заявників, кількість утриманців і наявність у них інвалідності чи особливих потреб.

Документ ухвалено в межах так званого правила public charge, яке забороняє видавати візи тим, хто, ймовірно, стане користувачем державних соціальних програм або потребуватиме утримання коштом уряду.

Нововведення стосуються як тимчасових віз, так і заяв на постійне проживання. Водночас воно не поширюється на деякі гуманітарні програми - хоча більшість із них адміністрація Трампа вже скоротила або закрила.

Правозахисники розкритикували рішення

Юристи з імміграційного права вже розкритикували рішення адміністрації Трампа, назвавши його небезпечним розширенням повноважень консулів для відмови навіть через поширені проблеми зі здоров’ям, які ніколи не вважалися дискваліфікуючими.

Однак речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що "вже сто років політика Держдепартаменту дозволяє відмовляти заявникам, які можуть стати фінансовим тягарем для платників податків". За її словами, адміністрація Трампа "нарешті повністю виконує цю політику, ставлячи американців на перше місце".

Критики зазначають, що документ було підготовлено політичним керівництвом Держдепартаменту США без залучення кар’єрних дипломатів, а нові критерії виходять за межі стандартів Центрів контролю та профілактики захворювань США, які вимагають перевірок лише на заразні хвороби, такі як туберкульоз чи сифіліс.

За даними ВООЗ, у 2022 році 16% дорослого населення світу мали ожиріння, а 14% - діабет.