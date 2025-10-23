ua en ru
Трамп наказав ICE депортувати сотні тисяч нелегальних іммігрантів у 2025 році

США, Четвер 23 жовтня 2025 07:05
Трамп наказав ICE депортувати сотні тисяч нелегальних іммігрантів у 2025 році Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Служба ICE планує депортувати понад 600 тисяч нелегальних іммігрантів до кінця 2025 року за рішенням адміністрації Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ очільника ICE Тома Гомана на саміті Axios "Майбутнє оборони" 22 жовтня.

Гоман підкреслив, що ті, хто перебуває в США нелегально, не залишаться без уваги: "Якщо ми вас знайдемо, ми вас заарештуємо".

За його словами, приблизно 70% заарештованих ICE класифікуються як злочинці, тоді як решта 30-35% становлять осіб, що потенційно становлять загрозу національній безпеці, навіть якщо не мають кримінального минулого.

Очільник ICE зазначив, що деякі дані, які отримує Конгрес, відстають від реального стану справ, і що частина тих, кого вважають загрозою національній безпеці, уже пройшла всі необхідні процедури та має остаточні рішення щодо звільнення.

За останніми даними, після повторного обрання Трампа кількість осіб у центрах імміграційного утримання зросла більш ніж на 50%. Том Гоман, який вже раніше обіймав посаду виконувача обов’язків директора ICE, повернувся до адміністрації Трампа, щоб забезпечити реалізацію агресивної імміграційної політики президента.

Наслідки цих заходів можуть стати відчутними для сотень тисяч людей та їхніх родин, а також викликати нові суперечки навколо імміграційної політики США.

Хто такий Том Гоман

Том Гоман обіймав посаду виконувача обов'язків директора Імміграційної та митної поліції США (ICE) з 2017 по 2018 рік. В адміністрації Дональда Трампа він відповідає за прикордонну безпеку в ролі так званого "прикордонного царя".

Том Гоман виступає за жорсткі заходи проти нелегальної імміграції та підтримує політику, спрямовану на посилення депортації.

Біженці в США

Варто нагадати, що 4 жовтня адміністрація американського президента Дональда Трампа повідомила, що планує скоротити прийом біженців до рекордно низького рівня. Більшість місць можуть віддати білим південноафриканцям та тим, хто нібито стикається з "несправедливою дискримінацією".

Крім того, Міністерство внутрішньої безпеки США запровадило новий імміграційний збір у розмірі тисячі доларів за надання або продовження гуманітарного дозволу на перебування в країні.

Раніше цього місяця також стало відомо, що США планують запропонувати підліткам-мігрантам без супроводу по 2 500 доларів за добровільне повернення до своїх країн. Це своєю чергою викликало критику правозахисників щодо тиску на дітей.

