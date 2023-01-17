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США запроваджують візові обмеження проти членів парламенту Білорусі: подробиці

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Вівторок 17 січня 2023 15:52
США запроваджують візові обмеження проти членів парламенту Білорусі: подробиці Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Влада США вводить візові обмеження щодо 25 осіб у зв'язку з тим, що вони причетні до підриву демократії в Білорусії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За його версією, влада Білорусі продовжує придушувати білоруський народ та його демократичні устремління.

"У відповідь на ці порушення прав людини Держдепартамент оголошує заходи щодо запровадження візових обмежень щодо 25 осіб. Вони причетні до придушення демократії в країні", - йдеться у заяві.

Список згаданих осіб не наводиться. Блінкен зазначив, що до їх числа увійшли члени Національних зборів (парламенту) Республіки Білорусь.

Нагадаємо, що Європейський союз може ухвалити нові санкції проти білоруського режиму та РФ вже в лютому. Малоймовірно, що це станеться під час саміту ЄС-Україна, як було анонсовано раніше.

Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань реалізації санкційної політики рекомендувала подати на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування секторальних санкцій до усіх фінансових, у тому числі банківських установ Російської Федерації та Республіки Білорусь.

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