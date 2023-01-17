ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС може прийняти нові санкції проти Білорусі та Росії у лютому, - журналіст

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 17 січня 2023 13:02
ЄС може прийняти нові санкції проти Білорусі та Росії у лютому, - журналіст Фото: ЄС може прийняти нові санкції проти Білорусі та Росії у лютому (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець

Європейський союз може ухвалити нові санкції проти білоруського режиму та РФ вже в лютому. Малоймовірно, що це станеться під час саміту ЄС-Україна, як було анонсовано раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Сумніваюся, що 10-й пакет санкцій ЄС щодо Росії - зі значним компонентом щодо Білорусі цього разу - буде готовий до схвалення до або під час саміту ЄС-Україна 3 лютого. Найімовірніше, це станеться пізніше в лютому", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий десятий пакет санкції проти Росії в Європейському Союзі хочуть схвалити до саміту Україна-ЄС, запланованого на початок лютого.

До списку цього разу мають внести й Білорусь саме за підтримку її режимом війни проти України.

Додамо, в ЗМІ лунали заяви про те, що Україна нібито просила не включати Білорусь в останні пакети санкцій. Але це швидко спростували в МЗС, наголосивши, що це не відповідає дійсності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Евросоюз Санкції проти Росії
NEWS
Майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати Росії в Україні
DAILY
Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ