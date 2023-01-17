ЄС може прийняти нові санкції проти Білорусі та Росії у лютому, - журналіст

Європейський союз може ухвалити нові санкції проти білоруського режиму та РФ вже в лютому. Малоймовірно, що це станеться під час саміту ЄС-Україна, як було анонсовано раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Сумніваюся, що 10-й пакет санкцій ЄС щодо Росії - зі значним компонентом щодо Білорусі цього разу - буде готовий до схвалення до або під час саміту ЄС-Україна 3 лютого. Найімовірніше, це станеться пізніше в лютому", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий десятий пакет санкції проти Росії в Європейському Союзі хочуть схвалити до саміту Україна-ЄС, запланованого на початок лютого.

До списку цього разу мають внести й Білорусь саме за підтримку її режимом війни проти України.

Додамо, в ЗМІ лунали заяви про те, що Україна нібито просила не включати Білорусь в останні пакети санкцій. Але це швидко спростували в МЗС, наголосивши, що це не відповідає дійсності.

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