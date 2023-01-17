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США вводят визовые ограничения против членов парламента Беларуси: подробности

Новина українською →
Вторник 17 января 2023 15:52
США вводят визовые ограничения против членов парламента Беларуси: подробности Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти США вводят визовые ограничения в отношении 25 человек в связи с тем, что они причастны к подрыву демократии в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его версии, власти Беларуси продолжают подавлять белорусский народ и его демократические устремления.

"В ответ на эти нарушения прав человека Госдепартамент объявляет меры по введению визовых ограничений в отношении 25 человек. Они причастны к подавлению демократии в стране", - говорится в заявлении.

Список упомянутых лиц не приводится. Блинкен отметил, что в их число вошли члены Национального собрания (парламента) Республики Беларусь.

Напомним, что Европейский союз может принять новые санкции против белорусского режима и РФ уже в феврале. Маловероятно, что это произойдет на саммите ЕС-Украина, как было анонсировано ранее.

Межведомственная рабочая группа (МРГ) по реализации санкционной политики рекомендовала подать на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению секторальных санкций ко всем финансовым, в том числе банковским учреждениям Российской Федерации и Республики Беларусь.

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