Україна застосує санкції до усіх російських та білоруських банків

Міжвідомча робоча група (МРГ) з питань реалізації санкційної політики рекомендувала подати на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування секторальних санкцій до усіх фінансових, у тому числі банківських установ Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

Згідно з рішенням МРГ, після доопрацювання та верифікацій до РНБО будуть подані пропозиції щодо запровадження персональних санкцій проти керівників найбільших банків РФ.

Нагадаємо, 16 грудня Європейським Союзом було ухвалено рішення щодо запровадження 9-го пакету санкцій. Зокрема, пакет також містить санкції проти російських банків.

Згідно із законом України "Про санкції" рішення щодо запровадження секторальних санкцій приймається Радою національної безпеки та оборони України, вводиться в дію указом президента України та затверджується протягом 48 годин з дня видання указу постановою Верховної ради. Відповідне рішення набирає чинності з моменту прийняття постанови ВР і є обов’язковим до виконання.

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