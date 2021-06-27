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США заподозрили Россию в причастности к атакам "направленной энергией", - WP

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Вашингтон, Воскресенье 27 июня 2021 22:29
США заподозрили Россию в причастности к атакам "направленной энергией", - WP Фото: США считают Россию ответственной за такие атаки (state gov)
Автор: РБК-Украина

Разведывательное сообщество США полагает, что Российская Федерация причастна к атакам американских чиновников акустическими волнами или "направленной энергией". Такие случаи фиксировались ранее на Кубе.

Об этом пишет Washington Post.

Издание со ссылкой на источники пишет, что именно Москва несет ответственность за загадочные инциденты с американскими госслужащими за рубежом. Предполагается, что они могли подвергнуться тайным акустическим или иным атакам с применением некой "направленной энергии".

Также газета цитирует представителя администрации США, который считает, что на фоне новых этапов расследований "нужно убедиться, что все понято правильно". При этом какие-либо доказательства против России не приводятся.

Напомним, ранее американское издание Politico писало, что за атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ.

Также сообщалось, что в разные годы на дипломатов США совершили более 130 "акустических атак".

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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