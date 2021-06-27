США заподозрили Россию в причастности к атакам "направленной энергией", - WP

Разведывательное сообщество США полагает, что Российская Федерация причастна к атакам американских чиновников акустическими волнами или "направленной энергией" . Такие случаи фиксировались ранее на Кубе.

Издание со ссылкой на источники пишет, что именно Москва несет ответственность за загадочные инциденты с американскими госслужащими за рубежом. Предполагается, что они могли подвергнуться тайным акустическим или иным атакам с применением некой "направленной энергии".

Также газета цитирует представителя администрации США, который считает, что на фоне новых этапов расследований "нужно убедиться, что все понято правильно". При этом какие-либо доказательства против России не приводятся.