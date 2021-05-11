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Технологию "направленной энергии" против США могло применять ГРУ РФ, - Politico

Новина українською → Вашингтон, Вторник 11 мая 2021 05:32
Технологию "направленной энергии" против США могло применять ГРУ РФ, - Politico Фото: За энергетическими атаками могло стоять ГРУ РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США подозревают, что за атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ. Однако не обладают доказательствами этих обвинений.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Американское разведсообщество пока не пришло к окончательному выводу о причине инцидентов с ухудшением здоровья американских разведчиков, однако, по словам собеседников газеты, расследование предполагаемых атак было активизировано. По их данным, в ходе расследования изучается роль ГРУ.

В конце апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США расследуют два произошедших на территории страны инцидента, которые схожи со случаями атак с использованием технологии "направленной энергии" против американских сотрудников за границей.

Одна из подобных атак на территории США, предположительно, произошла в ноябре 2020 года рядом с Белым домом. Другой случай произошел в 2019 году - тогда сотрудница Белого дома рассказывала, что подверглась подобной атаке, когда гуляла с собакой в одном из районов штата Вирджиния.

Напомним, 25 августа 2017 года Госдепартамент сообщил, что по меньшей мере 16 работников посольства США на Кубе пострадали от "акустической атаки" в конце 2016 года.

Добавим, что Государственный департамент США обвинил власти России, Китая и Кубы в "акустических атаках" на американских дипломатов, в результате которых некоторые из них получили проблемы со слухом.

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