ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На дипломатов США совершили более 130 "акустических атак", - NYT

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 13 мая 2021 12:57
На дипломатов США совершили более 130 "акустических атак", - NYT Фото: в атаках "направленной энергией" пострадали более 130 сотрудников госучреждений США (state gov)
Автор: Анастасия Рокитна

Более 130 дипломатических сотрудников США, работающих за границей, получили повреждения головного мозга в результате воздействия так называемых "акустических атак". Американские дипломаты впервые начали на это жаловаться в 2016 году.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

У дипломатов были головокружение, шумы в голове, ощущение вибрации, тошнота, проблемы со зрением.

С симптомами, которые приводят к повреждению мозга, столкнулись американские дипломатические сотрудники из Европы и других азиатских стран. В статистику не вошли "акустические атаки" на сотрудников ЦРУ, количество которых не разглашается из соображений секретности.

NYT сообщает, что с декабря произошли по меньшей мере три подобных случая, причем один из них - в последние две недели. Пострадали сотрудники ЦРУ, они должны пройти амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что технологию "направленной энергии" против США могло применять ГРУ РФ.

Напомним, 25 августа 2017 года Госдепартамент сообщил, что по меньшей мере 16 работников посольства США на Кубе пострадали от "акустической атаки" в конце 2016 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
NEWS
Обстрел автомобиля и 8 нарушений "тишины": боевики на Донбассе активизировались
Обстрел автомобиля и 8 нарушений "тишины": боевики на Донбассе активизировались
DAILY
С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным